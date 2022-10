Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, l'Udinese è chiamata a reagire per restare nelle zone altissime della classifica dopo il grande inizio di stagione. Gli uomini di Sottil saranno impegnati allo Zini contro la Cremonese, reduce da una pesante sconfitta con la Sampdoria. La squadra di Massimiliano Alvini deve ancora ottenere la prima vittoria in campionato e si trova momentaneamente ultima in classifica a quattro punti. Calcio d'inizio alle ore 15.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Locoshvili, Aiwu; Sernicola, Meite, Ascacibar, Valeri; Pickel; Okereke, Dessers.



Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu.