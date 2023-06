Silvio Berlusconi è morto questa mattina al San Raffaele di Milano. Nel giro di pochi minuti si sono moltiplicati i curiosi davanti all'ingresso dell'ospedale San Raffaele di Milano e i giornalisti, anche loro in continuo aumento, hanno iniziato le dirette tv. Diversi i passanti e studenti universitari del vicino ateneo che si sono fermati, percependo il fermento di giornalisti e operatori. Aumentano anche i cronisti in arrivo, in seguito alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Nessuna tensione questa mattina fino alle 9.30, quando però l'arrivo dei familiari dell'ex premier ha destato immediata preoccupazione.