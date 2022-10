Dopo la convincente vittoria dell'Athletic Bilbao firmata dai fratelli Williams, continua il programma della 7a giornata della Liga in Spagna con altri 4 incontri.



Alle 14 apre il Villarreal piombato in crisi di risultati pre-sosta e in cerca di riscatto in casa di un Cadice che proprio due settimane fa aveva trovato la prima e unica vittoria in campionato. Alle 16.15, invece, il Getafe, ritrovato e in serie positiva pre-nazionali ospita un Valladolid in crisi.



Alle 18.30 il piatto più forte di giornata con il big match fra deluse di questo avvio di stagione. Il Siviglia, fermo a solo +1 dalla zona retrocessione proverà a riscattarsi ospitando il peggior Atletico Madrid dell'era Simeone già lontano 8 punti in classifica dai rivali cittadini del Real che guidano la classifica a punteggio pieno.



Alle 21, infine, il Barcellona, proverà il sorpasso momentaneo proprio sulle Merengues, facendo visita al sorprendente Maiorca dell'ex-Lazio Muriqi. Gli uomini di Xavi saranno anche gli eurorivali dell'Inter per la prossima giornata di Champions League.