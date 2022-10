Tocca alle prime due della classe in Francia: dopo il primo anticipo di ieri, il sabato di Ligue 1 vede in campo il Marsiglia secondo allenato da Igor Tudor contro l'Ajaccio e, in serata, il Psg delle stelle impegnato sul campo del Reims, che deve rinunciare al proprio allenatore Garcia che sarà assente a causa di ragioni famigliari. Le due squadre, Psg e Marsiglia, sono separate da appena due punti in virtù di un pareggio in meno da parte dei parigini, e non hanno mai perso. Quanto alle avversarie, Ajaccio e Reims occupano rispettivamente ultima e quart'ultima posizione.