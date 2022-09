In Francia stasera giocano alcune delle squadre più blasonate in Francia: no, non il Psg, che sebbene sia dominante si è affermato solo recentemente, bensì i due Olympique, Marsiglia e Lione, e il Nantes che in serata ospiterà e cercherà di arginare proprio i parigini. Prima di questa sfida, il sabato di Ligue 1 vede la sfida tra l'Auxerre e il Marsiglia di Igor Tudor, mentre alle 19 sono di scena Lione e Angers.