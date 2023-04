A Etihad va in scena il primo atto tra Manchester City e Bayern Monaco, per molti una finale anticipata. Guardiola, che ritrova il suo passato, punta su Haaland, a segno 44 volte in stagione. Il norvegese è a quota 200 gol in 244 partite in carriera. Questo sarà il settimo incontro tra Manchester City e Bayern Monaco in competizioni europee, con le due squadre che hanno alternato una vittoria a testa nelle sei sfide precedenti (tre ciascuna), tutte in Champions League. Il Manchester City ha vinto due delle precedenti occasioni in cui ha ospitato il Bayern Monaco in Champions League (1 pareggio), con l'unica sconfitta contro il Bayern di Pep Guardiola nell'ottobre 2013 (1-3). Da quando ha perso quattro trasferte consecutive contro squadre inglesi in Champions League tra il 2005 e il 2011, il Bayern Monaco ha perso solo due delle successive 10 sfide fuori casa con queste avversarie (6 vittorie, 2 pareggi), vincendo tre delle ultime quattro (un pari). Il Manchester City ha vinto le ultime 10 partite casalinghe contro squadre tedesche in Champions League con un punteggio complessivo di 39-10, incluse tutte e quattro le partite nella fase a eliminazione diretta in questo parziale.



FORMAZIONI UFFICIALI



Man City (4-3-3): Ederson; Stones, Ruben Dias, Akanji, Aké; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo, Haaland, Grealish.



Bayern (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Gnabry.