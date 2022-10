Il grande giorno del Pallone d'Oro è arrivato: il prestigioso premio, giunto alla sua 66esima edizione, verrà assegnato questa sera a Parigi. Trenta i finalisti, un grande favorito: Karim Benzema. Per la prima volta, il regolamento di quest'anno prevede che siano presi in considerazione prestazioni e titoli ottenuti nella stagione sportiva (nella fattispecie il 2021-2022) e non più nell'anno solare, come accaduto fino all'ultima edizione.



