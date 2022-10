Decima giornata della Premier League di scena dalle 16. In attesa del big match tra Arsenal e Liverpool di domani, scendono oggi in campo il Manchester City e il Chelsea, tra le altre.



La squadra di Guardiola aspetta la visita del Southampton in crisi e punta a raccogliere altri tre punti in un match sulla carta abbordabile. Con un successo i Citizens si rimetterebbero in testa alla classifica in attesa del match degli uomini di Arteta. Cerca conferme anche il Chelsea di Potter dopo la convincente vittoria sul Milan in Champions League. Arrivano allo Stamford Bridge i Wolves dopo l’addio di Bruno Lage.



Completano il programma di giornata delle 16 Bournemouth-Leicester e Newcastle-Brentford. Alle 18:30 altra sfida di grande interesse: sarà De Zerbi contro Conte. Il Tottenham fa visita al Brighton in una sfida di alta classifica e dal sapore di Serie A.