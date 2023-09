Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude con la Roma di Josè Mourinho che fa visita al Genoa, reduce dalla sconfitta di Lecce. I giallorossi, dopo il pareggio ottenuto in casa del Torino, cercano un'accelerata in campionato che vada di pari passo alla vena realizzativa di Romelu Lukaku, che stasera sfida Mateo Retegui. Alla voce trequartisti, è Gudmundsson contro Dybala e Pellegrini, rientrante dopo un infortunio, mentre il sorprendentemente attivo Cristante di questo inizio di stagione è all'esame Strootman-Badelj.



LE STATISTICHE



La Roma è imbattuta da 16 gare consecutive contro il Genoa in Serie A (12V, 4N) e in questo periodo è rimasta senza segnare solo in una partita, proprio la più recente (0-0 il 5 febbraio 2022).

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio contro il Napoli, il Genoa potrebbe rimanere senza successi nelle prime tre gare interne di una singola stagione di Serie A per il secondo campionato di fila dopo che nei tre precedenti tornei aveva sempre ottenuto almeno un successo.

Solo contro l’Udinese (10), Paulo Dybala ha segnato più gol in Serie A che contro il Genoa (nove in 13 partite). Il Genoa potrebbe diventare la prima squadra contro cui Romelu Lukaku realizza almeno tre marcature multiple considerando i cinque principali campionati europei.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



GENOA - Martinez; Matturro, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.



ROMA - Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.