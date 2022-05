Laapre d'anticipo l'ultima giornata di Serie A per via della finale di Conference League in programma mercoledì a Tirana. I giallorossi hanno bisogno di una vittoria per blindare la qualificazione alla prossima Europa League senza dover aspettare i risultati del weekend di Fiorentina e Atalanta o dover puntare tutto sulla sfida con il Feyenoord. Al, che attende dopo la partita risposte da Belotti sul suo futuro, il compito di onorare fino in fondo il campionato che li ha visti migliorare sensibilmente il proprio rendimento rispetto alla prossima stagione.: Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Praet, Belotti.: Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibañez; Spinazzola, Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, SHomurodov; Abraham.Il Torino ha vinto l’ultimo match casalingo contro la Roma in Serie A (3-1 il 18 aprile 2021) e potrebbe ottenere almeno due successi interni di fila contro i giallorossi nel torneo per la prima volta dalle tre vittorie consecutive tra il 1988 e il 1990.Tra le squadre nelle prime otto posizioni in classifica la Roma è quella che ha perso più match contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni: nove sconfitte in 17 match.Andrea Belotti ha segnato sei gol contro la Roma in campionato, solo uno di questi è però arrivato in casa (25/09/2016 con il Torino). L’attaccante italiano (otto reti in questo campionato) potrebbe concludere una stagione di Serie A senza andare in doppia cifra di marcature per la prima volta dal 2014/15 (sei reti in quel caso nella sua prima stagione nel torneo, con il Palermo).Tammy Abraham, a quota 15 reti finora, ha a disposizione questa partita per eguagliare il record di gol per un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A, attualmente detenuto da Gerald Hitchens (16 marcature con l'Inter nel 1961/62).