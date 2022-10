L'anticipo della nona giornata di Serie B è la gara di stasera alle 20.30 tra Venezia e Frosinone. I padroni di casa hanno il peggior rendimento in casa: zero vittorie e un solo punto in quattro giornate, i gialloblù non hanno mai pareggiato e dopo la Reggina di Pippo Inzaghi hanno la miglior difesa del campionato con cinque reti subite. Quasi un testa-coda quello di stasera, il Frosinone cerca i tre punti per agganciare momentaneamente Reggina e Bari in testa alla classifica, al Venezia serva la vittoria per uscire dalla zona playout.