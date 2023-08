Terza mandata di partite per quel che riguarda la prima giornata di Serie B: oggi si giocano 4 gare, la prima delle quali alle 18 tra lo Spezia, retrocesso dalla Serie A 2022-23, e il Sudtirol che nella stagione scorsa è arrivato a un passo dalla finale playoff. Il programma prevede poi tre sfide in serata: le ambiziose Parma e Venezia ospitano rispettivamente la FeralpiSalò e il Como, mentre in casa del Cittadella arriva la Reggiana.