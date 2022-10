Tornare a vincere per uscire dalla crisi. Un mantra che vale sia per lodi Lucache soprattutto per ladell'ex Vincenzo, non troppo amato dalle parti dell'Est ligure e pronto a sorbirsi la solita vagonata di fischi:Aquilotti e Viola si affrontano al Picco di La Spezia in una delle sfide più delicate dellaI padroni di casa non vincono infatti da 4 gare (3 ko e un pari) e hanno solo tre punti di margine sulla zona retrocessione, mentre gli ospiti, reduci dalla beffa casalinga con polemiche annesse nel match perso contro l'Inter, si sono ripresi vincendo in Conference League, ma in campionato non vincono da 4 gare (3 ko e un pari) e hanno solo un punto più dello Spezia e solo 4 sulla zona rossa. Sfida a distanza tra Mbala Nzola, 4 gol finora, e un ritrovato Luka Jovic, in rete nelle ultime due.Nei quattro precedenti in Serie A tra Spezia e Fiorentina sono tre le vittorie viola: completa il bilancio il pareggio nella prima sfida assoluta tra le due squadre nel massimo torneo, 2-2 il 18 ottobre 2020. La Fiorentina ha segnato esattamente due gol in entrambe le trasferte giocate contro lo Spezia in Serie A: 2-2 al Manuzzi nella prima sfida esterna, vittoria 2-1 nell’ultimo match al Picco del 14 febbraio 2022 (gol di Piatek, Agudelo e Amrabat). Lo Spezia è – al pari del Bochum – una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 che ha raccolto tutti i punti della stagione in casa: quella ligure, in particolare, è una delle tre squadre di questa Serie A ancora imbattuta in casa insieme a Juventus e Napoli (due vittorie e tre pareggi per gli Aquilotti). Questa è solo la nona volta nella sua storia in cui la Fiorentina vince due o meno sfide nelle prime 11 partite di un campionato di Serie A: l’ultima nel 2020/21, quando collezionò nove punti nelle prime 11 e chiuse la stagione al 13° posto finale.Solo il Verona (zero) ha collezionato meno punti di Spezia e Fiorentina (uno ciascuno, con tre sconfitte nel parziale) nel mese di ottobre 2022 in Serie A.Sfida tra due delle quattro squadre che hanno subito più reti nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato: lo Spezia è a cinque (come la Sampdoria), la Fiorentina dopo le due subite contro l’Inter è a quattro (come l’Udinese).Sfida da ex per Vincenzo Italiano, che sulla panchina della Fiorentina ha battuto sia all’andata che al ritorno lo Spezia nello scorso campionato: ad oggi il tecnico nativo di Karlsruhe resta l’allenatore dei liguri con la miglior media punti nel massimo torneo (1.03 a match). Tra gli attaccanti dei maggiori cinque campionati europei che non hanno né mai segnato un gol né mai fornito un assist in questa stagione 2022/23, Emmanuel Gyasi è quello che ha collezionato più minuti in campo (900). L’ultimo dei due gol segnati da Sofyan Amrabat in Serie A è arrivato al Picco contro lo Spezia (14 febbraio 2022): il centrocampista marocchino della Fiorentina è il giocatore che finora ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (sei).Luka Jovic è andato a segno nell’ultima partita di Serie A contro l’Inter, ma non trova il gol in due presenze consecutive di campionato addirittura dalla Bundesliga 2018/19 (reti tra marzo e aprile contro Schalke e Stoccarda con la maglia dell’Eintracht).