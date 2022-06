A Differdange è la volta di Lussemburgo-Italia, un vero e proprio testacoda nel girone di qualificazione agli Europei Under 21: gli Azzurrini sono appaiati in testa con la Svezia, ma hanno due partite in meno e devono approfittare dell'incrocio favorevole per presentarsi giovedì con un buon margine allo scontro diretto. I ragazzi di Nicolato devono anche guardarsi dal tentativo di rimonta dell'Irlanda, a -1 con una gara in più.



LA CRONACA LIVE



In attesa del calcio d'inizio...



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LUSSEMBURGO (3-5-2): Martin; Dzogovic, Osmanovic, Sinner; Torres, Ikene, D'Anzico, De Oliveira, Schmit; Hansen, Rupil. Ct: Cardoni.



ITALIA (4-2-3-1): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, Pirola, Quagliata; Miretti, Rovella; Cambiaghi, Gaetano, Vignato; Pellegri. Ct: Nicolato.