Alisson Becker, nuovo portiere del Liverpool, parla al sito ufficiale del club inglese: "Sono davvero felice, per me indossare una maglia così prestigiosa è un sogno che diventa realtà. È un grande passo per la mia carriera, far parte di un club così vincente e ambizioso. Darò tutto me stesso".



SULLA SCELTA - "Perché ha abitudine a vincere e dei tifosi fantastici. Giocando contro di loro l'anno scorso in Champions ho provato l'atmosfera di Anfield e mi ha molto colpito. Quando ho saputo dell'interesse del Liverpool ho subito pensato alla possibilità di giocarci. Ero molto felice a Roma, sarò molto felice qui. Darò tutto me stesso per questa squadra, un gruppo giovane che è già stato capace di ottenere grandi risultati. Sono arrivati in finale di Champions e questo mi motiva".



SU FIRMINO - "Ho parlato con lui. Si sente a casa qui, è molto amato dai tifosi e dai compagni di squadra. Lui è una persona fantastica e mi ha detto che qui sarò felice. Speriamo di crescere insieme".



SUL TRIDENTE - "Tanto felice di non doverlo più affrontare, è stata dura contro di loro, ma tutta la squadra è forte. Hanno disputato una grande stagione, il gruppo è molto forte e questo l'ho avvertito. Hanno dimostrato grande voglia di vincere, è bello avere tre attaccanti così".



SULL'IMPATTO DI ANFIELD - "Penso che sia stata una delle partite più difficili della mia carriera e una delle più emozionanti allo stesso tempo. Lo stadio ha contribuito molto a quel risultato. Dopo 35 minuti equilibrati, i tifosi hanno cominciato a portare energia e la squadra è cresciuta. Dopo il primo gol di Salah lo stadio è andato in delirio. Per me è fantastico poter beneficiare di questo supporto, le mie prestazioni saranno migliori".



SU SALAH - "Non abbiamo avuto molti contatti da quando ha lasciato Roma. Ci siamo incontrati solo nella semifinale di Champions. Mi ha mandato un messaggio ieri, era impaziente che arrivassi. Sono felice di poter giocare di nuovo con lui: è un grande giocatore e una grande persona".



SU EDERSON - "Ho parlato con lui come con tutti quelli che giocano in Premier, per chiedere come sia il campionato e lo stile di gioco. Una cosa è guardarlo in tv, un'altra è giocarci. È uno dei tornei più grandi del mondo, competitivo ed emozionante. Mi piacciono le sfide e per me sarà bello confrontarmi con grandi giocatori".



SU KLOPP - "Ho sempre ammirato il suo stile, sin dai tempi di Dortmund. È un allenatore molto intelligente, dispone le sue squadre in modo chiaro. Il Liverpool è difficile da affrontare, ha un enorme potenziale offensivo e difensivo. Mi unirò a questo progetto, sperando di adattarmi il prima possibile. Non ci saranno problemi con la lingua o lo stile di gioco. La Premier è più competitiva sul piano fisico, quindi proverò a migliorare sotto questo punto di vista".