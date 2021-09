Ancora più bello e capiente, mantenendo la stessa iconicità di sempre. Il Liverpool ha deciso di rimanere fedele al suo stadio storico, Anfield, portando la capienza dai 53 mila posti attuali a 60 mila in linea con gli altri stadi delle top compagini inglesi. Come riportato dal Sun il club ha approvato il piano di ampliamento e ristrutturazione, i lavori dovrebbero iniziare a breve e terminare entro la stagione 2023/2024. Siamo sicuri che sarà ancora più da brividi entrare nel tempio dei Reds sulle note di "You'll Never Walk Alone" urlato da sette mila persone in più.