Liverpool-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

. I Reds, che come l'Atalanta hanno disputato solo gli ottavi in quanto primi nel loro girone, arrivano a questa sfida dopo aver travolto lo Sparta Praga: 5-1 in Repubblica Ceca, 6-1 ad Anfield. Orobici che, invece, hanno superato lo Sporting Lisbona.• Partita: Liverpool-Atalanta• Data: giovedì 11 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253), DAZN

• Streaming: Now Tv, Sky Go, DAZNLiverpool-Atalanta, valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (253). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La sfida sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si presenta a questo nuovo appuntamento europeo dopo la sconfitta patita per mano del Cagliari in Serie A. Il tecnico dei nerazzurri potrà contare su De Ketelaere, tornato ad allenarsi in gruppo per dare un'opzione in più in attacco e che ha disputato qualche minuto nell’ultima sfida di campionato.Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, MacAllister; Salah, Nunez, Diaz. All. KloppCarnesecchi; Djimsiti, Toloi, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Hateboer; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini