Il Liverpool sta pensando ad una vera e propria rivoluzione della rosa per tornare a competere dalla prossima stagione. Sono tanti i giocatori in partenza, tra cui anche Trent Alexander Arnold. L'inglese ha avuto una stagione un po' travagliata e, forse, il momento della separazione è finalmente arrivato. Secondo Fichajes.net, il Real Madrid ha messo gli occhi sul terzino. Le Merengues hanno avuto un po' di problemi in questo ruolo negli ultimi anni. Dani Carvajal non è più al suo massimo splendore e Lucas Vázquez è l'unico giocatore in questa posizione. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, quindi Florentino Perez deve fare un grande investimento per assicurarsi l'inglese. Sul nativo di Liverpool c'è anche il Barcellona.