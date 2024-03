Liverpool-Brighton: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Un match che mette a confronto due grandi allenatori: Jürgen Klopp, che ha annunciato il divorzio dai Reds proprio al termine di questa stagione, e Roberto De Zerbi, conteso ormai da diverse big del panorama europeo come Barcellona e Bayern Monaco. Dal punto di vista del campionato, I Reds potrebbero approfittare dello scontro diretto tra le due rivali per volare in solitaria in vetta, mentre i Seagulls sono alla caccia di una nuova qualificazione all’Europa League.• Partita: Liverpool-Brighton

• Data: domenica 31 marzo 2024• Orario: 15.00• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)• Streaming: Sky GO, NOWLa partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Luis Diaz, Nunez, Elliott. All. Klopp.

Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour; Enciso, Lallana, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi