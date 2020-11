Il Liverpool continua a perdere i pezzi. Come se non bastassero gli infortuni in serie che hanno colpito il reparto difensivo e di centrocampo, nella giornata di ieri si è aggiunta la notizia della positività al Covid di Mohamed Salah. L'attaccante si trovava in ritiro con la nazionale egiziana e ora la sua presenza per il match di Champions League contro l'Atalanta del prossimo 25 novembre è a rischio.



La vicenda si è tinta di giallo nelle ultime ore per colpa di alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano scandalistico The Sun: il contagio sarebbe avvenuto infatti al di fuori del ritiro dell'Egitto e precisamente in occasione della cerimonia di matrimonio del fratello Nasr a Il Cairo. Ad agitare il polverone alcune foto apparse sui social di Salah, ritratto mentre ballava con la mascherina abbassata durante i festeggiamenti.