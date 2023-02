Jamie Carragher ha parlato del ko del suo Liverpool contro il Real Madrid in Champions League. E si è soffermato sulla difesa di Klopp nel suo intervento per Cbs Sport. "Virgil van Dijk aveva detto qualche tempo fa che un giocatore come me non sarebbe stato titolare nell'attuale difesa. In realtà penso che prenderei proprio il suo posto con la mia forma attuale".