Dopo due vittorie nella settimana di coppe europee, tra Champions ed Europa League, ildi Jurgene ildi Mauriziotornano in campo in occasione dellaReds e Blues si affrontano nella cornice di Anfield in una gara fondamentale per entrambe, in ottica titolo e Champions League. Il Liverpool infatti, reduce dal 2-0 casalingo nei quarti di Champions contro il Porto, è chiamato alla quinta vittoria consecutiva se vuole rimanere in testa alla classifica a più 2 sul Manchester City secondo, seppur con una gara in più, e se non vuole abbandonare quasi definitivamente le speranze di conquistare il titolo; dal canto suo il Chelsea, vittorioso per 1-0 a Praga contro lo Slavia nei quarti di Europa League, deve assolutamente centrare i tre punti per mantenere il quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League, e i tre punti di vantaggio sull'Arsenal e i cinque sul Manchester United, seppur con una partita in più. Sfida nella sfida, quella tra Mohammed Salah, a quota 18 reti in Premier, ed Eden Hazard, a quota 16.- L'attacco micidiale del Liverpool non mostra segni di cedimento e l’aspirante squadra campione affronta il Chelsea dopo una serie di sei vittorie, quattro delle quali hanno avuto un margine di esattamente due reti. Due di queste quattro gare hanno anche visto il Liverpool rimontare dopo aver subito il primo gol nei primi dieci minuti. Ancora più impressionante, nelle ultime tre vittorie di Premier League (PL) il Liverpool ha segnato l'ultimo gol e lo ha fatto negli ultimi 15 minuti. La sua ultima vittoria in campionato (contro il Tottenham) è stata anche la terza vittoria casalinga consecutiva di Premier (in cui entrambe le squadre hanno segnato) contro una delle prime sei in classifica. Il Chelsea spera di trarre ispirazione dal proprio recente record ad Anfield: vincitore per 2-1 del turno di coppa Carabao qui a settembre, il Chelsea ha riportato un record di 2 vittorie, 4 pareggi dalle ultime sei trasferte di Premier nello stadio del Liverpool. ​Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita, Henderson; Salah, Firmino, Mane.Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek; Hudson-Odoi, Hazard, Willian.​