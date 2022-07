Darwin Nunez è stato il colpo di mercato più importante dell'estate del Liverpool. La sua prima gara però, contro il Manchester United, non è andata bene. I suoi hanno perso e l'uruguaiano è parso lontano dalla forma migliore. Subito sono piovute critiche sull'ex Benfica, ma a difenderlo ci ha pensato Klopp a Espn. "Lo criticate per una sola partita. Mi sembra una barzelletta, non possiamo prendere sul serio cose del genere".