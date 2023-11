Secondo quanto riportato da Football Insider, il centrocampista del Liverpool Thiago Alcantara lascerà il club al termine del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Lo spagnolo è fermo ai box da aprile per un infortunio all'anca e non è ancora rientrato in campo a causa di un ritardo di condizione. In Estate l'allenatore dei Reds Klopp era riuscito a trattenere il centrocampista in rosa, (desiderato da alcuni club arabi) ma oggi il futuro del giocatore classe 1991 sembra lontano da Liverpool.