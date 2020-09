Thiago Alcantara al Liverpool, ora ci siamo: l'accordo tra Reds e il Bayern Monaco è stato raggiunto. Secondo quanto riferito da The Athletic, indiscrezione confermata poi anche dalla Bild, l'intesa è stata raggiunta su una cifra intorno ai 30 milioni di euro, il centrocampista spagnolo (in scadenza con i bavaresi) presto saluterà i vincitori della Champions League per trasferirsi alla corte di Jurgen Klopp.



LA CONFERMA - Arriva l'ultima conferma del Bayern Monaco. Il CEO Karl-Heinz Rummennigge a Bild: "Posso confermare che il Bayern ha finalmente raggiunto un accordo con i Reds. Era un grande desiderio di Thiago fare qualcosa di nuovo prima di finire la carriera".