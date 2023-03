Alberto Moleiro, stella del Las Palmas, sta disputando un ottimo campionato.

Secondo Mundo Deportivo, il Liverpool non ha perso di vista il giocatore come potenziale obiettivo. I Reds sono pronti a pagare la sua clausola rescissoria di 25 milioni di euro, che equivarrebbe a circa 22 milioni di sterline.

Il Liverpool spera, tuttavia, che la buona forma di Moleiro non porti al Las Palmas la promozione (attualmente in corsa per essere leader del campionato). In tal caso, il diciannovenne sarebbe disposto a rimanere con il suo attuale club.

Inoltre, la sua clausola rescissoria aumenterebbe a 60 milioni di euro (oltre 53 milioni di sterline), più del doppio del valore attuale.