L'alternativa a Bellingham si chiama Ryan Gravenberch. Il ventenne del Bayern Monaco non è riuscito ad avere continuità e la sua partenza sembra inevitabile. Il Liverpool è in pole position per assicurarsi le prestazioni dell'olandese, ma nella corse ci sono anche il Manchester United e Arsenal. Il club tedesco, come riporta il Times, ha fissato il prezzo di partenza per il centrocampista: 25 milioni di euro.