Harvey Elliott, centrocampista del Liverpool, ha parlato al sito ufficiale dei Reds prima della partita amichevole di oggi contro il Milan, ricordando il suo ex compagno Divock Origi: "Non vedo l'ora di vederlo. Che ragazzo! Gli ho parlato un paio di volte da quando se n'è andato. Sono solo felice per lui, proprio come tutti gli altri a Liverpool. Poterlo vedere, sarà bello e sarà sempre bello rivederlo in futuro. Oggi sarà una buona occasione per farlo. È un ragazzo meraviglioso e tutti qui al Liverpool amano ogni singola parte di lui. È unico nel suo genere... È un grande giocatore e vogliamo solo il meglio per lui. Non importa come ti senti, ti farà sempre sorridere. È una leggenda del calcio e una leggenda del Liverpool. Mi è stato di grande aiuto per ambientarmi, era sempre lì per me e pronto a parlarmi se avessi avuto bisogno di qualcosa".