Il primo acquisto del Liverpool per il prossimo anno arriva dal Fulham. Si tratta di Fabio Carvalho, 19enne portoghese. Secondo Sky Sport, il trequartista avrebbe già svolto le visite mediche e firmerà un contratto che lo legherà ai Reds per 5 anni. Al Fulham andrà una cifra intorno ai 5 milioni nonostante il giocatore si liberi a parametro zero, questo per via delle regole che regolano il trasferimento dei giovani giocatori in Premier League.