Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con l'RB Lipsia, il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha allontanato le voci su una presunta pausa di Jurgen Klopp: "Non credo ci sia neanche il bisogno di commentare. Qualcuno si è messo dietro a una tastiera e ha pubblicato voci su allenatore e giocatori, ma non c'è niente di vero in tutto ciò".