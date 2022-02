Il Liverpool non avrebbe mollato la pista che porta a Fabio Carvalho, 19enne trequartista inglese nato in Portogallo in scadenza di contratto con il Fulham, nonostante il mancato passaggio nell'ultimo giorno di mercato. Secondo Sky Sport UK il piano dei Reds sarebbe di concordare un indennizzo da versare ai Cottagers per evitare possibili sanzioni come nel caso di Harvey Elliott, mentre trattano il passaggio del giovane trequartista a parametro zero.