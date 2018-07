Danny Ings non rientra più nei piani di Jurgen Klopp, che non lo ha convocato per la tournée negli Stati Uniti. Secondo il Guardian, l'attaccante inglese del Liverpool (richiesto pure da Leicester, Newcastle e Southampton) interessa al Crystal Palace allenato da Roy Hodgson. Dato anche sulle tracce del centrocampista senegalese del West Ham, Cheikhou Kouyate. In uscita l'attaccante Wilfried Zaha piace a Everton, Borussia Dortmund e Chelsea.