Curtis Jones, sui canali ufficiali del club, ha commentato il suo rinnovo di contratto con il Liverpool: “Prima di tutto, vorrei ringraziare tutto lo staff per aver sempre creduto in me, per avermi dato un’occasione. Per quanto mi riguarda, sono al settimo cielo. È stato facile decidere di rinnovare. Faccio parte dei Reds sin da bambino, è da tutta la vita che ne sono tifoso. Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserba il futuro. Il Liverpool è il club perfetto per me. Penso che se fossi in un altro club, il mio obiettivo sarebbe di venire a giocare qui. Ma ora sono qui e sono qui sin da quando avevo 6 anni, mi sono fatto tutta la scalata dalle giovanili alla prima squadra. Sono nel posto perfetto”.