Ecco il commento alla BBC di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo il pareggio contro il Manchester City:



"Il City è partito meglio, ma nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio noi. Abbiamo provato a prender fiato fino al prossimo impegno. E' stato un po' come un match di boxe, abbassi un attimo le braccia e prendi una serie pesante di colpi. Gli abbiamo fatto rivedere i gol all'intervallo, perché avevamo sbagliato un po' in difesa e avremmo potuto far meglio. Entrambe le squadre avevano bisogno di respirare in fase di possesso".