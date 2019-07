Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla a ESPN del possibile ritorno di Coutinho: "In generale, Philippe Coutinho sarebbe di aiuto per qualsiasi squadra. Mi piace, è un giocatore fantastico, ma sarebbe davvero un acquisto costoso e non sarà il nostro anno da questo punto di vista. Semplicemente non è possibile. Come detto, averlo sarebbe di grande aiuto, ma spero davvero trovi la sua strada al Barcellona. Siamo in contatto, anche se non abbastanza da sapere come sta".