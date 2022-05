Nonostante un finale di stagione tutto da vivere, il Liverpool non perde tempo e vuole organizzare al meglio la prossima stagione. Tra i miglioramenti richiesti da Jurgen Klopp, c'è l'aggiunta di un centrocampista. Viste le difficoltà per arrivare a Aurelien Tchouameni e Jude Bellingham, i Reds valutano le possibile alternative. Negli ultimi giorni, in seguito a un colloquio tra Ilkay Gundogan e Pep Guardiola, i Citizens hanno deciso di lasciare partire il centrocampista tedesco a fine stagione. Proprio per questo, il Liverpool starebbe valutando l'acquisto del numero 8, su richiesta dell'allenatore tedesco che lo ha già allenato ai tempi dei Borussia Dortmund. Lo riporta il Daily Mail.