L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Milan.



"Chiaramente bisogna far girare i calciatori, faremo dei cambiamenti perché bisogna avere delle energie fresche in campo per fare una bella partita. Salah? Non posso cambiarli tutti, dovremo pur sempre mettere undici giocatori in squadra. Vedremo, bisogna capire anche la situazione, bisogna far girare i calciatori e far sì di mettere in campo la squadra migliore", ha dichiarato il tecnico tedesco.



Su Ibrahimovic e sull'atmosfera di San Siro: "Ibrahimovic è un gran giocatore. Non vedo l'ora di giocare a San Siro, è la prima volta per me. Non è la prima che giochiamo contro Ibra, sarà una partita per grandissimi giocatori".