Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha commentato il ko in casa della Stella Rossa: "Abbiamo reso tutto troppo facile ai giocatori della Stella Rossa. Si sono meritati questa vittoria, fosse anche solo per la passione che hanno dimostrato e messo in campo. L'atmosfera un problema per noi? No, non è stato quello. Abbiamo avuto la prima grandissima chance di sbloccarla con Sturridge, e in partite del genere un gol sbagliato può cambiare tutto un andamento".