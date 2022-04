Jurgen Klopp ha sbancato il Da Luz. 3-1 al Benfica e una mano sulla semifinale di Champions: "Loro ci pressavano alti, noi dovevamo rimanere pazienti e attaccare la profondità - ha detto l'allenatore del Liverpool a Sky - Loro hanno giocato bene, non potevamo pensare che non avrebbero avuto chance. La partita è stata più aperta di quello che volevamo: volevamo segnare di più ma il loro portiere è stato il migliore in campo, se il primo tempo fosse finito 3-0 sarebbe stato un risultato giusto. Luis Diaz è un top player e ha fatto molto bene in una gara che per lui era come un derby. Ha fatto l'assist a Mané e ha segnato il terzo gol, sono molto contento che l'abbiamo preso".