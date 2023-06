Nuovi fuochi d'artificio nel mercato inglese. Il Liverpool ha messo la freccia e ha superato tutte le altre pretendenti nella corsa a Dominik Szoboszlai. Il Newcastle si è tirato fuori e ora, per l'ungherese, la strada pare tracciata: Klopp lo vuole e, insieme a Mac Allister, punta a ringiovanire e rinforzare la mediana dei Reds.



INTRECCIO - A sbloccare la situazione è intervenuto un intreccio di mercato col Lipsia. I tedeschi infatti stanno chiudendo per il prestito di Fabio Carvalho e, nell'ambito della trattativa, è rispuntato il nome del centrocampista che tanto piaceva al Milan e che ora è indirizzata verso Anfield. Il 22enne ha una clausola rescissoria che gli inglesi stanno provando ad aggirare, in modo da non dover pagare i ben 70 milioni previsti.



SCELTA - La scelta però è stata fatta e, complice Mount indirizzato verso Manchester, l'ungherese ha sbaragliato la concorrenza in quel ruolo di Khephren Thuram e Romeo Lavia. L'accordo è previsto nelle ultime ore con il Liverpool che, qualora non dovesse riuscire a pagare meno della clausola, potrebbe anche esercitarla per chiudere subito. Szoboszlai è arrivato al Lipsia dal Salisburgo nel 2021. Nell'ultima annata ha messo insieme 48 gare e 10 gol e andrà ad affiancarsi ad Alexis Mac Allister, altro acquisto in mezzo al campo, preso per 42 milioni da Brighton.