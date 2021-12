La leggenda del Liverpool Steven Gerrard torna ad Anfield con il suo Aston Villa in uno stadio che, prima o poi, lo vedrà protagonista sulla panchina dei Reds. Ad alimentare questa convinzione ci ha pensato Jurgen Klopp che, durante la conferenza prepartita, si è espresso in maniera chiara a riguardo: "Gerrard allenerà il Liverpool: Penso che accadrà sicuramente e questo è un bene per tutti".