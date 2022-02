Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa ha parlato anche del mancato arrivo di Fabio Carvalho, 19enne trequartista del Fulham in scadenza di contratto, e se in futuro potrà vestire dei Reds, rivelando: ​



“Non lo so, vedremo. Ovviamente siamo ancora interessati, sarebbe pazzesco se non lo fossimo. Solo che in questo momento, ovviamente, non è nelle nostre mani. Penso che Marco Silva abbia detto tutto ieri in conferenza stampa. Questo tipo di accordi, era piuttosto tardi prima che la finestra di trasferimento si chiudesse di nuovo ed è per questo che alla fine non ha funzionato. Ma vedremo cosa accadrà".