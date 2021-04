Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, parla a pochi minuti dalla sfida con il Real Madrid: "Come si rimonta senza Anfield pieno? Non lo so, non ci ho mai provato: lo farò stasera. Quando sei sotto 3-1 non avere il pubblico è un problema ulteriore, dovremo creare un'atmosfera speciale noi sul campo. Come fermare Kroos dopo la grande gara d'andata? Abbiamo qualche aggiustamento tattico, vedremo se darà i frutti ma non ne sono sicuro perché Kroos fa un po' quel che vuole con la palla. Però non è solo lui il problema, ci sono anche Modric e Casemiro: dovremo chiudere gli spazi e muoverci bene in campo causando loro più problemi rispetto all'andata. Questo resta Anfield anche senza i tifosi e noi dovremo farglielo capire".