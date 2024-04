Liverpool, Klopp: 'Scamacca eccezionale per l'Italia, non lo conoscevo...'

presentando il ritorno dei quarti di finale di Europa League, di scena domani alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo dopo il 3-0 dei bergamaschi ad Anfield.“La settimana scorsa loro hanno avuto anche un pizzico di fortuna oltre a giocare bene, cercheremo di iniziare con una prestazione migliore”.“L’ho già scritto il discorso (ride, ndr), no di solito non preparo queste cose, ci penserò da domani ma non alla vigilia, ricordo di aver detto prima della rimonta col Barcellona (maggio 2019, da 3-0 a 4-0 al ritorno, ndr)

“Abbiamo perso il possesso palla nei momenti sbagliati, non abbiamo sbagliato l’approccio, dobbiamo fare meglio nel possesso palla, essere più costanti con una prestazione ‘da Liverpool’, se vogliamo vincerla è meglio non prendere gol. Poi tutti hanno pensato “è finita” ma non penso che lo pensino ancora dopo una settimana".“Credo che rientrerà i primi di maggio, è un sovraccarico dei legamenti, non è molto grave”.“Per me è importante al 100%, so che un doppio confronto si disputa su 180’, siamo impegnati al 100% sulla preparazione”.

“Già quattro anni fa abbiamo giocato con l’Atalanta, uomo contro uomo, e in questo stadio abbiamo raggiunto un risultato vincente, 5-0, ma non avendo l’obbligo di segnare non so cosa aspettarmi domani da loro, anche noi dopo la cinquina abbiamo perso 2-0 in casa, non è facile neanche per loro”.“Eccezionale contro di noi, ci ha dato filo da torcere, anche nel gioco aereo,non so chi sia in lizza per la Nazionale con lui ma per le sue caratteristiche è un’opzione molto valida, fa reparto da solo, è un giocatore completo e molto interessante ma dovremo rendergli la vita molto difficile”.