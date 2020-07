Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, parla al Daily Mirror della sua esperienza ai Reds: "Ho avuto una vita molto impegnata. Ero un giovane padre. Mi alzavo molto presto, anche la mia ex moglie lavorava a quei tempi, poi sono andato all'università e sono diventato un dottore dello sport, ho iniziato a fare altri programmi di allenamento, pensando a cosa avrei potuto fare dopo la mia carriera da giocatore perché i soldi che guadagnavamo non erano abbastanza. Sono diventato manager ed è stato il momento più impegnativo della mia vita perché i lavori che ora sarebbero stati svolti da 25 persone, li facevo da solo. Ero il match-analyst, l'osservatore, il preparatore, ero tutto. Poi sono andato a Dortmund, lì avevo gli assistenti ma c'erano gli impegni pubblici e anche qui a Liverpool sono incredibilmente occupato. Adoro il mio lavoro, ma so che non mi mancherà".



"Non si può vivere una vita normale. Non mi piace, ma devo accettarlo, perchè la mia vita è troppo bella. Ho 53 anni, sono sano, lavoro per il miglior club del mondo, guadagno davvero un sacco di soldi...".