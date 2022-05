Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha affrontato la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Aston Villa allenato dalla leggenda dei Reds Steven Gerrard:



"Guardiola dice che tifano tutti per noi, stampa compresa? Vivo a Liverpool e qui molte persone vogliono vederci vincere. Ma anche qui probabilmente si tratta solo del 50%. Non so in quale situazione si trovasse Pep, essere eliminato dalla Champions è già abbastanza difficile da sopportare. Poi il Liverpool è arrivato in finale. Non ho idea se il Paese ci sta supportando, non è la sensazione che ho quando giochiamo in trasferta, in realtà è il contrario".



L'ATTACCO A CONTE - "Quando ho detto che sembrava un funerale, intendevo la conferenza stampa, non i giocatori. Un pareggio è un risultato normale, soprattutto contro gli Spurs. Dopo il match ho detto che col loro modo di giocare sono solamente quinti in classifica: mi sembrava una cosa giusta al momento, ma invece è stato un errore. Ero quello che provavo in quel frangente. Non potrei rispettare di più Antonio, per quello che fa e per come organizza le sue squadre".



EREDITA' - "Penso che Gerrard potrebbe essere il mio successore come allenatore del Liverpool. Un giorno credo che sia assolutamente possibile che lui diventi il tecnico di questa squadra. Non è una decisione che dovrò prendere io chiaramente e che non dovrà prendere nemmeno lui in un certo senso, ma penso che sia una possibilità".