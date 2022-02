Con l’arrivo Luis Diaz al Liverpool l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, ha sin da subito esternato la sua grande soddisfazione per il nuovo acquisto.



Tuttavia, durante l’ultima conferenza stampa è tornato a parlare dell’esterno colombiano, che ha firmato fino al 2027, per spiegare ai media di non voler mettere sotto pressione l'ex Porto, poiché ha bisogno di tempo per riuscire ad integrarsi con la squadra:



“Sarebbe strano vederlo scendere in campo ed essere subito al suo meglio in assoluto e giocare meglio di tutti gli altri giocatori, perché giochiamo insieme da un po'. Ha bisogno di tempo. Non l'ho ancora visto, non è qui al campo di allenamento, quindi forse dovremmo aspettare un po'. Siamo davvero felici ed emozionati per la firma, è davvero un buon segno che lavoriamo su tutti i fronti per migliorare questa squadra”, ha concluso.