Durante la conferenza stampa odierna l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha svelato il futuro di Neco Williams. Queste le parole dell'allenatore: ​"L'ultima cosa a cui penso è chi potrebbe andare in prestito a gennaio. Posso capire che Robert Page dica che ha senso che dovrebbe giocare, ma possono qualificarsi per il Mondiale con molti giocatori che non sono prime scelte. Ha senso che Neco resti qui con noi."