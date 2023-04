Rayan Gravenberch è diventato uno degli obiettivi principali dopo che i 120 milioni per Jude Bellingham sono stati rifiutati dal Liverpool. I Reds, però, sono sempre attivi sul mercato per cercare altre alternative. Secondo TeamTalk, il nuovo profilo che ha destato l'interesse degli inglesi è Orkun Kokcu. Il capitano del Feyenoord, appena eliminato dalla Roma in Europa League, è legato al club olandese fino al 2025, ma diverse squadre europee sono sulle sue tracce, come Tottenham, Arsenal, United, Lazio, Roma e Milan.