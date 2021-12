Il Liverpool starebbe pensando a Kylian Mbappé, 23enne esterno del PSG in scadenza di contratto, e a Jude Bellingham, 18enne centrocampista inglese del Borussia Dortmund, come prossimi acquisti per rifondare la rosa con giovani che garantirebbero un luminoso futuro alla squadra di Jurgen Klopp, scrive ESPN.